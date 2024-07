Do knižnice v Žiari nad Hronom vlani pribudlo 588 nových publikácií

Žiar nad Hronom 5. júla (TASR) - Do knižného fondu Mestskej knižnice Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom v minulom roku pribudlo 588 nových publikácií. "Do oddelenia pre dospelých 436 kusov, do detského oddelenia 152 kusov," uvádza sa v Správe o činnosti Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom za rok 2023, ktorú žiarski poslanci zobrali na júnovom rokovaní na vedomie.



Riaditeľka MsKC Michaela Hric Pribilincová v správe konštatuje, že nové knihy, časopisy a periodiká nakupujú za prostriedky od mesta. "Náklady knižnice na nákup nových kníh z financií rozpočtu mesta predstavovali v roku 2023 celkom 3621 eur, pričom cena kníh bola 4615 eur," uviedla v správe s tým, že spolu zakúpili celkom 286 kníh.



Knižnica vlani získala prostriedky na nákup nových titulov aj z Fondu na podporu umenia, a to vo výške 2800 eur. Z týchto prostriedkov zakúpili celkom 217 publikácií. "Z toho je 107 kníh z beletrie pre dospelých, 39 z odbornej literatúry pre dospelých, päť kníh z detskej náučnej literatúry a 66 kníh z detskej beletrie," uvádza sa ďalej v správe.



Ešte v roku 2013 sa žiarska knižnica zapojila do projektu Jednu knihu ročne, ktorý vyzýva darovať knižniciam jednu knihu ročne. Vlani takýmto spôsobom nadobudla 85 titulov, ktoré ešte vo fonde nemala, v hodnote 794 eur. "Tiež sme mnoho poškodených kníh zamenili za knihy darované v lepšom stave," dodala riaditeľka MsKC.