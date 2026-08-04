< sekcia Regióny
ZRÁŽKA S RUŠŇOM: Do koľajiska v Trenčíne vstúpil 68-ročný muž
Podľa svedeckej výpovede mal byť 68-ročný muž pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 4. augusta (TASR) - Zrážku s rušňom prežil 68-ročný muž, ktorý na železničnej stanici v Trenčíne neoprávnene vstúpil do koľajiska. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„V pondelok (3. 8.) večer došlo v železničnej stanici v Trenčíne k mimoriadnej udalosti. Medzi druhým a tretím nástupišťom zrazil samostatný rušeň, smerujúci z Bratislavy do Púchova, 68-ročného muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku,“ priblížila hovorkyňa.
Muž podľa nej pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Podľa doteraz zistených informácií nie je jeho život v ohrození. Rušňovodič na mieste podstúpil dychovú skúšku, ktorá bola negatívna.
„Podľa svedeckej výpovede mal byť 68-ročný muž pod vplyvom alkoholu. Preto mu odobrali biologický materiál, ktorý podrobia toxikologickému vyšetreniu. Udalosť zadokumentovala hliadka železničnej polície,“ doplnila Klenková.
„V pondelok (3. 8.) večer došlo v železničnej stanici v Trenčíne k mimoriadnej udalosti. Medzi druhým a tretím nástupišťom zrazil samostatný rušeň, smerujúci z Bratislavy do Púchova, 68-ročného muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku,“ priblížila hovorkyňa.
Muž podľa nej pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Podľa doteraz zistených informácií nie je jeho život v ohrození. Rušňovodič na mieste podstúpil dychovú skúšku, ktorá bola negatívna.
„Podľa svedeckej výpovede mal byť 68-ročný muž pod vplyvom alkoholu. Preto mu odobrali biologický materiál, ktorý podrobia toxikologickému vyšetreniu. Udalosť zadokumentovala hliadka železničnej polície,“ doplnila Klenková.