Do konca augusta bude na moste v Pezinku prejazdný len jeden pruh

Bratislava/Pezinok 7. júla (TASR) - Od pondelka až do konca augusta bude most ponad železnicu v pezinskej časti Grinava prejazdný len v jednom pruhu. „Dôvodom je rekonštrukcia dilatačných zariadení,“ oznamuje mesto na sociálnej sieti.



Informuje ďalej, že premávka bude riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu. „Plynulosť premávky zabezpečia dvaja vyškolení regulovčíci s vysielačkami, doplnení o dočasné dopravné značenie. Na križovatke ciest II/502 a III/1083 zostane cestná svetelná signalizácia len v režime blikajúcej žltej, aby sa predišlo tvorbe kolón,“ dodala samospráva.



Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného režimu so zníženou rýchlosťou, rovnako ich upozorňuje, aby rátali v čase dopravnej špičky so zdržaním.