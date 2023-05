Do konca budúceho roka chce mesto V. Meder obnoviť futbalový štadión

Veľký Meder 8. mája (TASR) - Mesto Veľký Meder pri Dunajskej Strede chce do konca roka 2024 zmodernizovať tribúnu futbalového štadióna. Verejnou súťažou hľadá dodávateľa na realizáciu 384 miest na sedenie a zníženie energetickej náročnosti hospodárskej budovy. Počíta s výškou nákladov 449.224 eur bez DPH, uvádza to vo vestníku verejného obstarávania.



Tribúna na veľkomederskom futbalovom štadióne má sedenie na laviciach, ktoré už nevyhovuje požiadavkám doby a je v zlom technickom stave. Obnova počíta s vybudovaním samostatných sedačiek vrátane novej nosnej konštrukcie z oceľových prvkov so zábradlím a schodiskami. Hospodárska budova slúži ako zázemie pre miestny futbalový klub.



Projekt zahŕňa zateplenie a stavebné úpravy na zlepšenie energetických parametrov obvodových konštrukcií a zníženie energetickej náročnosti objektu. Prostriedky na realizáciu získalo mesto z európskych zdrojov prostredníctvom programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry Fondu na podporu športu a bude sa spolupodieľať financiami z vlastného rozpočtu.



Záujemcovia o realizáciu sa môžu prihlásiť do 16. mája, o víťazovi rozhodne cenová ponuka.