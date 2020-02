Do konca februára pridelia v Martine 30 nových nájomných bytov

Martin 5. februára (TASR) – Po ukončení prestavby ubytovne na bytový dom na Ulici Šoltésovej v Martine pribudne do konca februára 30 nových nájomných bytov. Záujemcovia o pridelenie bytu môžu žiadosti podávať mestskej organizácii Matra, n. o. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.



Doplnila, že počas februára 2020 budú nové byty skolaudované a pripravené na bývanie. "Bytová politika mesta Martin je jednou z kľúčových oblastí, ak chceme bojovať proti vysídľovaniu mesta. Aby sme Martinčanov v meste udržali, musíme im predovšetkým vytvoriť priaznivé podmienky na život vrátane slušného a dostupného bývania. Byty na Ulici Šoltésovej sú prvou lastovičkou našej snahy, ku ktorej už skoro pribudnú nové projekty," povedal primátor mesta Martin Ján Danko.



O 30 bytov môžu podľa Kalmanovej žiadať noví záujemcovia, ale aj tí, ktorí už majú podanú žiadosť o nájomný byt. "Žiadatelia o pridelenie bytu musia spĺňať podmienky organizácie Matra vrátane zloženia finančnej zábezpeky na jej účet. Neúspešným záujemcom zábezpeku vrátia do piatich pracovných dní. V prípade úspešného žiadateľa organizácia uzavrie nájomnú zmluvu a zábezpeku mu vrátia po uplynutí šiestich mesiacov v prípade splnených povinností nájomcu. Do konca mesiaca pridelí bytová komisia 13 jednoizbových a 13 dvojizbových bytov a o nájomcoch štyroch bytov rozhodne losovanie," dodala hovorkyňa mesta Martin.



"Kombinácia prideľovania bytov komisiou a losovaním je podľa našich skúseností najlepším riešením, ktoré sa nám v minulosti osvedčilo. Vyzývam všetkých, ktorí majú o pridelenie bytu záujem, aby svoje žiadosti podali čo najskôr," zdôraznil riaditeľ organizácie Matra Ján Gallo.