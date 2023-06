Do konca júna bude kúpalisko v Trebišove fungovať v obmedzenom režime

Trebišov 10. júna (TASR) - Mesto Trebišov pripravuje v týchto dňoch spustenie prevádzky kúpaliska. Otvoria ho v piatok 16. júna. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová, do konca júna bude fungovať v mierne obmedzenej prevádzke s otváracími hodinami od 12.00 do 19.00 h.



"Pracovníci Technických služieb mesta upravujú zelené plochy kúpaliska. Prebiehajú terénne úpravy, kosenie aj príprava všetkých troch bazénov, ktoré vyčistili, plavecký bazén vymaľovali a už aj napustili vodou," povedala Mištaničová a doplnila, že otvorenie letnej sezóny so zábavným programom pre deti plánujú na sobotu 1. júla o 9.00 h.



"V rámci stavebných zásahov sme s cieľom skvalitnenia služieb pre návštevníkov a ďalšej modernizácie kúpaliska pracovali na vybudovaní vstupných prechodových žľabov pri malom bazéne, pokrytí zámkovej dlažby protišmykovou modrou fóliou pri detskom bazéne, predprípravnej fáze na osadenie nových lavičiek s operadlom," priblížila Mištaničová.



V areáli pribudli tri nové lavičky z masívu, vysadili vŕby a realizujú aj kompletnú opravu schodiskových stupňov pri strednom bazéne. Novinkou budú taktiež uzamykateľné skrinky na cenné predmety pri pokladni.



Kapacita kúpaliska v areáli vodných športov je 1200 osôb, nachádzajú sa v ňom tri bazény. Stredný s dĺžkou 25 metrov, plavecký s dĺžkou 50 metrov a detský, ako aj rôzne ďalšie prvky pre deti i vonkajšie stroje na cvičenie pre dospelých.