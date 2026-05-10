< sekcia Regióny
Do konca júna je šanca ovplyvniť cestovné poriadky autobusov
Podľa Štepánekovej záujem o verejnú dopravu v BBSK neustále rastie, čo potvrdzujú aktuálne štatistiky za prvý štvrťrok tohto roka.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Obyvatelia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) môžu opäť ovplyvniť, ako budú jazdiť regionálne autobusy. Návrhy na zmeny cestovných poriadkov môžu cestujúci, samosprávy alebo zamestnávatelia posielať do 30. júna prostredníctvom online formulára. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie spoločnosti Organizátor IDS BBSK Lenka Štepáneková.
„Všetky podnety Organizátor IDS BBSK vyhodnotí a tie, pri ktorých to prevádzka umožní, zapracuje do septembrovej zmeny. Túto možnosť cestujúcim ponúkame niekoľkokrát do roka a hlavným cieľom je nastaviť spoje tak, aby čo najlepšie zodpovedali reálnym potrebám obyvateľov najmä s ohľadom na dochádzanie žiakov a študentov do škôl či zamestnancov do práce,“ vysvetlila Štepáneková.
Ako poznamenala, pri poslednej, decembrovej zmene poslala verejnosť 229 podnetov, z ktorých sa podarilo zapracovať takmer polovicu.
Podľa Štepánekovej záujem o verejnú dopravu v BBSK neustále rastie, čo potvrdzujú aktuálne štatistiky za prvý štvrťrok tohto roka. Za prvé tri mesiace prepravili regionálne autobusy viac ako 4,2 milióna ľudí, pričom marec sa stal s počtom vyše 1,66 milióna prepravených cestujúcich vôbec najsilnejším mesiacom od vzniku IDS BBSK.
„V systéme je registrovaných už takmer 148.000 používateľov, takmer štvrtina všetkých cestujúcich už dnes využíva výhodné predplatné cestovné lístky, ktoré im zjednodušujú cestovanie a šetria náklady,“ doplnil riaditeľ spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.
Pripomenul, že BBSK neustále pracuje na zvyšovaní atraktivity verejnej dopravy. Okrem modernizácie spojov ponúka cestujúcim aj vernostný program BusPlus. Držitelia predplatných cestovných lístkov môžu vďaka nemu automaticky využívať rôzne zľavy a výhody u partnerov v rámci celého kraja.
„Chceme, aby autobusy jazdili vtedy, keď ich ľudia skutočne potrebujú. Každý podnet je pre nás dôležitý,“ dodal Vavruš.
„Všetky podnety Organizátor IDS BBSK vyhodnotí a tie, pri ktorých to prevádzka umožní, zapracuje do septembrovej zmeny. Túto možnosť cestujúcim ponúkame niekoľkokrát do roka a hlavným cieľom je nastaviť spoje tak, aby čo najlepšie zodpovedali reálnym potrebám obyvateľov najmä s ohľadom na dochádzanie žiakov a študentov do škôl či zamestnancov do práce,“ vysvetlila Štepáneková.
Ako poznamenala, pri poslednej, decembrovej zmene poslala verejnosť 229 podnetov, z ktorých sa podarilo zapracovať takmer polovicu.
Podľa Štepánekovej záujem o verejnú dopravu v BBSK neustále rastie, čo potvrdzujú aktuálne štatistiky za prvý štvrťrok tohto roka. Za prvé tri mesiace prepravili regionálne autobusy viac ako 4,2 milióna ľudí, pričom marec sa stal s počtom vyše 1,66 milióna prepravených cestujúcich vôbec najsilnejším mesiacom od vzniku IDS BBSK.
„V systéme je registrovaných už takmer 148.000 používateľov, takmer štvrtina všetkých cestujúcich už dnes využíva výhodné predplatné cestovné lístky, ktoré im zjednodušujú cestovanie a šetria náklady,“ doplnil riaditeľ spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.
Pripomenul, že BBSK neustále pracuje na zvyšovaní atraktivity verejnej dopravy. Okrem modernizácie spojov ponúka cestujúcim aj vernostný program BusPlus. Držitelia predplatných cestovných lístkov môžu vďaka nemu automaticky využívať rôzne zľavy a výhody u partnerov v rámci celého kraja.
„Chceme, aby autobusy jazdili vtedy, keď ich ľudia skutočne potrebujú. Každý podnet je pre nás dôležitý,“ dodal Vavruš.