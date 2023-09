Záujemcovia môžu požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta Humenné

Humenné 4. septembra (TASR) - Do 30. septembra môžu záujemcovia požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta Humenné. Radnica o tom informuje na svojej webstránke. Ako uvádza, žiadateľ môže podať žiadosť o poskytnutie dotácie len raz ročne.



"Každá žiadosť o poskytnutie dotácie môže byť adresovaná len do jednej oblasti podpory, pričom môže obsahovať viacero podoblastí. Žiadosti o dotáciu sa podávajú na Mestskom úrade v Humennom prostredníctvom podateľne alebo doporučenou poštou," uvádza mesto.



Dotácie z rozpočtu mesta možu byť poskytnuté na aktivity v jednotlivých oblastiach. Konkrétne ide o záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity, cestovný ruch, školstvo, vzdelávanie. Ďalej je to podpora mládeže, seniorov a tretieho sektora, telovýchovy a športu. Rovnako sa o podporu môžu uchádzať cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá, ako aj tí, ktorí vykonávajú charitatívnu činnosť. Podporená môže byť i humanistická činnosť organizácií, zdravotníctvo a zdravotne znevýhodnení, sociálna oblasť, podpora podnikania a zamestnanosti, ako aj tvorba a ochrana životného prostredia. Jednotlivé podoblasti sú uvedené v samotnej výzve na predkladanie žiadostí.



Výzva, ako aj potrebné tlačivá a prílohy sú zverejnené na webstránke mesta www.humenne.sk.