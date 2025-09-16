< sekcia Regióny
Do konca septembra rozšíria v Beluši kapacitu jedálne základnej školy
Rozšírenie kapacity jedálne je súčasťou projektu modernizácie školy za 1,2 milióna eur.
Autor TASR
Beluša 16. septembra (TASR) - V základnej škole v obci Beluša rozšíria kapacitu školskej jedálne. Žiakom by mala začať slúžiť koncom septembra. Rozšírenie kapacity jedálne je súčasťou projektu modernizácie školy za 1,2 milióna eur. Informovala o tom Petra Martišová z kanceláriu starostu obce.
Modernizácia prinesie rozšírenie kapacity jedálne, ako aj výstavbu šatní a zborovne vrátane rekonštrukcie toaliet. Dokončenie jedálne sa plánuje do konca septembra, žiaci sa dočasne stravujú v spoločenskej sále v centre obce.
Obec Beluša financuje rekonštrukciu a prestavbu vďaka úspešnej žiadosti v rámci Integrovaných územných investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1,2 milióna eur.
Podľa prednostu obecného úradu Patrika Štrbáka modernizácia pavilónu druhého stupňa predstavuje pri zhruba 600 žiakoch nevyhnutný krok zvýšenia kapacity na stravovanie aj výuku. Projekt s predpokladaným trvaním 13 mesiacov sa začal v polovici augusta odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.
„Školský rok sa začal pre žiakov hekticky. V septembri sa musia stravovať v obecných priestoroch spoločenskej sály. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo spolu so školou nájsť dočasné riešenie, a veríme, že v októbri sa budú môcť žiaci stravovať už v areáli školy. Ide o ďalšiu investíciu, ktorú financujeme z eurofondov. Obci sa podarilo získať ďalšie nemalé finančné prostriedky mimo obecného rozpočtu,“ doplnil Štrbák.