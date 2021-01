Do konca týždňa by malo byť zaočkovaných okolo 3000 zamestnancov UNLP

Košice 5. januára (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice doposiaľ proti ochoreniu COVID-19 zaočkovala viac ako 1500 vlastných zdravotníkov. Predpokladá, že do konca týždňa dostanú vakcínu všetci zamestnanci nemocnice, ktorí o to prejavili záujem. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že má ísť približne o 3000 zamestnancov.



"Od pondelka (4. 1.) sme začali očkovať všetkých zdravotníkov, z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sme dostali zoznam vyše 1200 zdravotníkov, ktorí majú záujem o očkovanie," povedala. Podľa jej slov momentálne očkujú 200 ľudí denne, ktorí nie sú zdravotníkmi z UNLP Košice a prihlásili sa prostredníctvom formuláru na korona.gov.sk.