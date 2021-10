Do konca týždňa by sa mohli otvoriť ďalšie úseky D4/R7

Bratislava 1. októbra (TASR) - Cez víkend by sa mohli otvoriť ďalšie úseky bratislavského nultého obchvatu (diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7). Avizuje to hlavný zhotoviteľ stavby D4R7 Construction s tým, že "zúčastnené strany spoločne tvrdo pracujú na dosiahnutí tohto cieľa".



Stavebník tvrdí, že v spolupráci s príslušnými úradmi a políciou pokračuje s postupným otváraním zostávajúcich úsekov bratislavského nultého obchvatu. Do konca tohto týždňa sa budú snažiť otvoriť zostávajúcu časť rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkami Bratislava, Nivy (Prievoz) - Bratislava, Juh a úsekom D4 Bratislava, Jarovce - Bratislava, Petržalka (Rusovce).



Posledné úseky projektu D4/R7 sa budú otvárať postupne. Minulú nedeľu (26. 9.) sa otvoril 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. Nasledovať by malo otvorenie zvyšku rýchlostnej cesty R7 a ďalšieho úseku D4.