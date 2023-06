Do koncertu v Liptovskom Mikuláši sa zapoja aj návštevníci

Liptovský Mikuláš 2. júna (TASR) - Víkend otvorených parkov a záhrad sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši začal už v piatok. Ako informovala Eva Mauritzová z múzea, žiaci budú zážitkovou formou spoznávať biodiverzitu záhrad. Zapojiť sa môžu aj do interaktívneho koncertu, ktorý pripravila súkromná základná umelecká škola.



Program bude pokračovať aj počas víkendu. "V sobotu 3. júna pozývame do našej záhrady rodiny s deťmi i jednotlivcov. Na koncert, ktorý sa začne o 16.00 h, si deti môžu priniesť rôzne hudobné nástroje - rapkáče, píšťalky alebo aj obyčajné drevené paličky, a zapojiť sa," priblížila Mauritzová. Dodala, že v nedeľu (4. 6.) bude exteriér múzea voľne prístupný verejnosti bez programu.



Celý víkend bude možné navštíviť záhradu múzea od 10.00 h do 17.00 h.



Organizátor Víkendu otvorených parkov a záhrad na Slovensku je Národný trust, n. o. Cieľom kultúrno-výchovného podujatia je prezentovať hodnoty parkov a záhrad verejnosti a viesť ľudí k ich aktívnej ochrane.