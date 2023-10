Do Košíc dorazili nové autobusy na zemný plyn, jazdiť začnú v novembri

Košice 16. októbra (TASR) - Do Košíc v uplynulých dňoch dorazili tri nové autobusy na stlačený zemný plyn, stáli takmer jeden milión eur. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková, do výpravy by mali byť zaradené v priebehu novembra.



Ide o dva nízkopodlažné 12-metrové autobusy s 27 miestami na sedenie, ktoré odvezú dokopy 107 cestujúcich. "Do ďalšieho 18-metrového kĺbového autobusu nastúpi dokopy 176 cestujúcich, v ktorom môže sedieť 44 osôb," uvádza mesto s tým, že autobusy sú vybavené klimatizáciou, kamerovým systémom so záznamom a s monitorom pre vodiča, ktorý prostredníctvom kamier zobrazuje aktuálnu situáciu vo vozidle, možnosťou nabíjania telefónov či zatmavenými sklami, ktoré zabránia prepúšťaniu slnka a tepla.



Autobusy dodala DPMK česká spoločnosť SOR Libchavy, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Vozidlá v celkovej hodnote 978.500 eur sú financované z eurofondov a rozpočtu mesta.