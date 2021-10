Do Košíc dorazili prvé nové autobusy, niekoľko jazdených si požičajú

Košice 14. októbra (TASR) – Do Košíc dorazilo prvých päť z celkovo 36 nových autobusov, oproti plánovanému termínu prišli o mesiac skôr. Podľa dopravného riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Romana Danka by sa v nich prví cestujúci mohli viezť koncom budúceho týždňa. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že do konca mesiaca by malo byť v depe DPMK dokopy 15 nových autobusov.



Ide o nízkopodlažné ekologické autobusy Solaris Urbino 12 vybavené klimatizáciou, počítadlom cestujúcich, USB nabíjačkami a inými modernými prvkami. Celková cena za 15 kusov predstavuje po 13-percentnej zľave 3,1 milióna eur bez DPH. Ide o objednávku na posilnenie vozového parku DPMK na základe rámcovej zmluvy z roku 2018.



Košice v súvislosti so súčasným nedostatkom prevádzkyschopných autobusov v MHD oslovili dopravné podniky v partnerských mestách v rámci krajín V4 a v Nemecku so žiadosťou o ich zapožičanie. Zahraničné dopravné podniky počas septembra zaslali DPMK ponuky na zapožičanie dokopy 27 autobusov.



„DPMK má zatiaľ v pláne využiť sedem jazdených autobusov z Dopravného podniku v Ostrave. Aj tieto zapožičané autobusy by mohli brázdiť ulice mesta už v najbližších dňoch. Doplnia tak tri autobusy Karosa z Michaloviec a Humenného, ktoré si DPMK od septembra do konca roka prenajal od dopravcu DZS - M.K. Trans,“ uvádza magistrát.



Zároveň avizuje plánované ukončenie výluky električkovej trate na Slaneckej ceste. Od soboty (16. 10.) sa má tak do bežnej výpravy DPMK vrátiť šesť autobusov, ktoré na sídlisku Nad jazerom v súčasnosti zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu. Ďalších šesť autobusov sa má vrátiť na pravidelné autobusové linky od utorka (19. 10.), keď je naplánované ukončenie výluky električkovej trate na Alejovej ulici.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že začiatkom budúceho roka sa v Košiciach objaví aj 21 nových autobusoch SOR NB 18. Ďalšie nové autobusy prídu podľa zmluvy medzi januárom a marcom 2022.