Do Košíc v rámci Adventure Train zavíta 200 zahraničných študentov
Autor TASR
Košice 2. mája (TASR) - Košice sa v sobotu stanú dejiskom medzinárodného podujatia Adventure Train. V rámci neho do mesta zavíta približne 200 zahraničných študentov z 25 rôznych európskych krajín. Sprevádzať ich budú aj košickí stredoškoláci. TASR o tom z mestskej časti Košice-Staré Mesto informovala koordinátorka projektu Mária Poliak Bocková.
Projekt organizuje Erasmus Student Network Slovakia v spolupráci s miestnymi partnermi. Oficiálne privítanie účastníkov je naplánované o 10.30 h na Dominikánskom námestí. Na príprave programu sa podieľa aj MČ, pričom svoju úlohu zohrajú i študenti z Gymnázia Šrobárova a Košickej akadémie. „Práve študenti týchto škôl sa rozhodli zapojiť dobrovoľne ako ambasádori mesta. Počas celého dňa budú sprevádzať zahraničných účastníkov, ukazovať im Košice očami miestnych, pomáhať im orientovať sa v meste a sprostredkovať im autentický zážitok z návštevy. Ich proaktívny prístup, ochota a energia sú jedným z najsilnejších pilierov celého podujatia,“ vysvetlila.
Projekt podporili aj viaceré kultúrne inštitúcie. Zahraniční študenti tak okrem prehliadky mesta navštívia aj Múzeum Vojtecha Löfflera, Východoslovenské múzeum či Národné divadlo Košice. Zažijú tiež atmosféru Košíc počas osláv dňa mesta. „Cieľom projektu je predstaviť Košice ako otvorené, živé a kultúrne atraktívne mesto, nielen cez pamiatky, ale najmä cez ľudí a ich energiu,“ dodala Poliak Bocková.
Adventure Train podľa nej prepája samosprávu, školy a kultúrne inštitúcie do jedného spoločného príbehu a ukazuje, že Košice dokážu ponúknuť návštevníkom nielen program, ale aj autentický zážitok mesta vytvorený ľuďmi, ktorí v ňom žijú.
