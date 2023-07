Do košického jazera aplikujú špeciálny prípravok na odstránenie siníc

Košice 23. júla (TASR) - Mesto Košice pokračuje v odstraňovaní nebezpečných siníc v rekreačnej lokalite na sídlisku Nad jazerom. V pondelok 24. júla ráno budú pracovníci brnianskej spoločnosti v spolupráci so združením Flos Aquae a pod odborným dohľadom Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne aplikovať do vody špeciálny anorganický koagulačný prípravok. Informovala o tom samospráva na webe s tým, že sa tak stane druhýkrát v tejto sezóne, tri týždne od prvej aplikácie rovnakého prípravku.



"Dôvodom je obnova biologickej rovnováhy jazera a znižovanie množstva siníc. Ak by sa opätovne premnožili, hygienici by na jazere museli zakázať kúpanie, čo sa v uplynulých rokoch viackrát stalo," zdôvodnilo mesto a v tejto súvislosti žiada rybárov, aby v pondelok až do 18. hodiny nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera. Okrem rybolovu bude v tom čase zakázané aj kúpanie sa v prírodnom kúpalisku.



Zo špeciálneho plavidla do vody aplikujú prípravky bakteriálnych zmesí spolu s vodnou zmesou oxidovaných huminových látok, ktoré sú výlučne na prírodnej báze. Ide o extrakty z rašeliny, slamy a vodných rastlín. Tieto koncentrované bakteriálne prípravky významne urýchľujú naštartovanie a obnovu biologickej rovnováhy ekosystému vo vodných nádržiach.



"Opatrenie spočíva vo vyzrážaní siníc z vodného stĺpca pomocou koagulantov. Ich bunky klesajú na dno a zmiznú z vodného stĺpca. Výhoda tohto zrážania je v nerozrušení buniek siníc, čím nedochádza k vyliatiu toxínov do okolitej vody. Výsledkom je pokles siníc ku dnu mimo dosahu fotosynteticky aktívneho žiarenia a ich pozvoľný rozklad," objasnila samospráva. Maršálek so svojimi kolegami aplikuje túto ekologickú metódu okrem Česka napríklad aj v Austrálii, Brazílii alebo Etiópii. V Košiciach sa s týmto ekologickým čistením začalo v roku 2015 a odvtedy sa podľa mesta kvalita vody v jazere zlepšila.