Do Košickej Zoologickej záhrady priviezli z Helsínk sedem zvierat

Košice 4. marca (TASR) - Sedem zvierat priviezli v sobotu z fínskych Helsínk do košickej zoologickej záhrady (zoo). Ako TASR informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová, ide už o piaty transport od začiatku roka.



Samica zubra a dve samice kengury červenokrkej doplnia v zoo tamojšie chovné skupiny. Spolu s nimi nový domov v Košiciach nájdu aj plazy pagekóny riasnaté a mimoriadne ohrozené gekóny modré, ktoré táto zoo ešte nechovala. Nedávno zoo vypravila na cestu do Srbska surikaty a antilopy. Do zoo v Madride úspešne dorazila aj potkanokengura.



"Transporty sú prirodzenou súčasťou našej práce a súvisia s výmenou, darovaním, respektíve deponáciou zvierat. Takéto transakcie sú nevyhnutné najmä preto, aby sme predišli príbuzenskej plemenitbe. Otázku ďalšieho chovu začíname riešiť fakticky už pri novom prírastku, teda pri narodení. V období dospievania u viacerých druhov by mohlo dôjsť k zvýšenému stresu až agresivite. To je odpoveď na často kladenú otázku, prečo sa musíme s našimi mláďatami rozlúčiť," povedal riaditeľ Zoo Košice Erich Kočner a doplnil, že tento proces nie je náhodný.



"Chov zvierat zaradených v Európskom záchrannom programe (EEP) alebo v medzinárodných plemenných knihách vedie koordinátor chovu, ktorý zostavuje geneticky vhodné páry, skupiny či kolónie. Samozrejme o presune uvažujeme aj vtedy, keď máme nadbytok jedincov alebo sa rozhodneme z rôznych dôvodov chov konkrétneho druhu ukončiť," vysvetlil Kočner.



V minulom roku prišlo alebo odišlo z košickej zoo vyše 200 jedincov. K náročnejším patrili transporty takina z pražskej zoo, sovy laponskej zo Štokholmu, chovného páru karakár zložený z francúzskej a holandskej zoo, ale napríklad aj preprava pelikánov kučeravých z Poznane a Budapešti. Najnáročnejšie po všetkých stránkach boli podľa Kočnera letecké transporty zobákorožca papuánskeho zo Singapuru či antilop do Indonézie. Za zmienku stojí aj presun priamorožcov šabľorohých do Švajčiarska a Francúzska. Do zoo Rheine v Nemecku zase odcestoval samec makaka magota.



"To, kto zabezpečí transport je vždy vecou dohody zainteresovaných zoo, ktoré musia pritom dodržať všetky administratívno-právne a odborné podmienky. Zoologické záhrady sa často obracajú aj na prepravné organizácie, ktoré majú oprávnenie na transport zvierat. Príprava transportu môže trvať niekoľko dní, ale aj viac ako rok," dodal Kočner.