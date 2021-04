Do košických škôl nastúpilo takmer 83 percent ôsmakov a deviatakov

Košice 19. apríla (TASR) – Do košických základných škôl (ZŠ) nastúpilo v pondelok 1333 ôsmakov a 1089 deviatakov. V priemere ide približne o 83 percent z ich celkového počtu. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že počet žiakov na prvom stupni základných škôl (ZŠ) oproti minulému týždňu poklesol o necelé percento, škôlkarov je viac o tri percentá.



V skupinách po piatich žiakoch sa v Košiciach prezenčne učí spolu s pedagógmi celkovo 100 detí na druhom stupni ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia. Magistrát pripomína, že podmienkou na to, aby sa žiaci košických ZŠ a materských škôl (MŠ) mohli učiť priamo v školách, je aj tento týždeň vyhlásenie o bezinfekčnosti u jedného z rodičov alebo u zákonného zástupcu dieťaťa. „V pondelok túto podmienku splnilo celkovo 9300 žiakov v ZŠ a 4139 detí v MŠ,“ spresnil magistrát.



V karanténe je naďalej jedno školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to MŠ na Žiackej ulici v Krásnej. Jej žiaci budú môcť opätovne nastúpiť do výchovno-vzdelávacieho procesu v stredu (21. 4.).



Od budúceho týždňa by sa do košických ZŠ mohli vrátiť aj ďalší žiaci druhého stupňa, teda piataci, šiestaci a siedmaci. „Ak všetko dobre pôjde, od začiatku mája by mohli svoju činnosť v Košiciach obnoviť aj centrá voľného času a základné umelecké školy (ZUŠ) aj pre skupinovú výučbu,“ uvádza mesto. Pripomína, že v súčasnosti môžu ZUŠ vyučovať prezenčne individuálne iba deti vo veku žiakov prvého stupňa ZŠ. Neplatí to však pri výučbe spevu a hre na dychových nástrojoch. Podľa vedúcej oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáty Lopušniakovej momentálne využíva takýto druh prezenčnej výučby na ZUŠ zhruba polovica žiakov, ktorí na to majú nárok na základe rozhodnutia ministerstva školstva. Druhá polovica sa aj naďalej učí dištančnou formou.