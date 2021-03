Do košických škôl nastúpilo v pondelok približne 30 percent detí

Košice 8. marca (TASR) - Do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice nastúpilo v pondelok približne 30 percent detí. Na prvom stupni základných škôl (ZŠ) sa na prezenčnej výučbe zúčastnilo 34 percent žiakov. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian.



„V MŠ sa v súčasnosti nachádza 1636 detí, ktorých rodičia splnili všetky podmienky na ich umiestnenie. V karanténe ostali tri MŠ, výučba v nich bude obnovená po ukončení karantény,“ spresnil s tým, že otvorili dokopy 53 svojich škôlok.



Zároveň je otvorených aj všetkých 34 mestských ZŠ, pričom ZŠ Fábryho je z dôvodu karantény k dispozícii len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Do tried nastúpilo spolu 2661 žiakov prvého stupňa.



„Množstvo rodičov svoje deti nedalo do škôl pretože usmernenia od vlády boli nejednoznačné a vznikali nejasnosti, ktoré bránili v splnení všetkých podmienok,“ uviedol Fabian sa tým, že od rána nezaznamenali žiadne problémy týkajúce sa kontroly potrebných dokumentov. Ako magistrát uvádza na svojej webovej stránke, podmienkou nástupu detí do školy je negatívny test rodiča na ochorenie COVID-19, nie starší ako sedem dní, ako aj jeho čestné vyhlásenie o tom, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti.



Mesto pripomína, že o uzatváraní škôl či tried rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) po konzultácii s riaditeľom školy a následnom preskúmaní závažnosti rizika šírenia nákazy. „RÚVZ môže nariadiť izoláciu jednotlivých skupín, uzavretie tried alebo celých škôl,“ dodal Fabian.