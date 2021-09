Do stredných škôl v Košickom kraji nastúpilo viac ako 23.000 študentov

Košice 2. septembra (TASR) – Svoje brány otvorilo vo štvrtok všetkých 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Celkovo bude na stredných školách v kraji študovať 23.529 stredoškolákov, čo je o 167 menej oproti minulému školskému roku. Do prvých ročníkov nastúpilo 5401 prvákov, informoval Úrad KSK.



Všetky školy, vrátane stredných sa budú v novom školskom roku riadiť tzv. školským semaforom. Ak sa v triede vyskytne pozitívne testovaná osoba, nebude sa zatvárať celá škola, iba konkrétna trieda. Po očkovaní alebo prekonaní nového koronavírusu sa môžu študenti naďalej učiť v laviciach, neočkovaných bude čakať karanténa. V krajských stredných školách prebieha pravidelná dezinfekcia, v interiéri je naďalej povinné prekrytie horných dýchacích ciest. Školy budú regulovať aj počet žiakov v školských jedálňach tak, aby sa v nich nezdržiavalo v jednom čase väčšie množstvo ľudí. Každý týždeň a pri každej zmene bude monitorovaná epidemická situácia. V prevádzke budú aj stredoškolské internáty, ktoré budú rovnako ako školy dodržiavať protipandemické opatrenia.



„Zatiaľ čo kľúčovým slovom minulého školského roka bolo dištančné vzdelávanie, tohtoročným sa stáva očkovanie. Som rád, že v tomto školskom roku sa už nebudú školy zatvárať celoplošne. To, aký bude osud tried počas tretej vlny pandémie, bude v rukách žiakov a ich rozhodnutia zaočkovať sa. Pre kraj ako zriaďovateľa stredných škôl je dobrou správou, že zaočkovaných je v súčasnosti už takmer 70 percent učiteľov, čo je viac ako priemer bežnej populácie. Verím, že aj vďaka tomu nový školský rok zvládneme,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Žiaci sa v novom školskom roku môžu zapojiť do dvoch súťaží, ktoré vyhlasuje KSK. Pre maturantov je pripravená motivačná súťaž s názvom Hviezdna stužková. Podmienkou registrácie je byť zaočkovaný, víťaznou cenou je súkromný koncert známeho rapera s populárnym moderátorom a ďalšími hosťami. Do finále súťaže postúpi desať tried s najvyšším podielom zaočkovaných. Finalisti pripravia videá na tému „Ako nám očkovanie proti COVID-19 zmenilo život?“. Skokanom súťaže sa stane trieda, ktorá za mesiac október percentuálne najviac zvýši zaočkovanosť. Cenou bude výlet pre triedu vo vybranej destinácii v Košickom kraji. Informácie zašle kraj na školy v najbližších dňoch.



Pre žiakov nematuritných ročníkov pripravil KSK súťaž Voda nad zlato. Hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorí majú obavy zo zmien klímy aj v Košickom kraji. Vítané sú návrhy, ako dosiahnuť úsporu vody a ako dať do povedomia efektívne riešenia vodozádržných opatrení. Bližšie informácie budú zverejnené na webe Agentúry na podpory regionálneho rozvoja www.arr.sk.