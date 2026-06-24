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Do Kúpeľov Dudince zavíta legendárny futbalový rozhodca
Návštevníci sa môžu tešiť na autentické spomienky zo svetových šampionátov, zákulisia vrcholového futbalu či stretnutí s najväčšími hviezdami svojej éry.
Autor TASR
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Dudince 24. júna (TASR) - Kúpele Dudince privítajú jedného z najlepších futbalových rozhodcov sveta. Vo štvrtok (25. 6.) o 19.00 h sa v liečebnom dome Smaragd uskutoční beseda s rozhodcom Vojtechom Christovom, ktorý sa v 80. rokoch zaradil medzi absolútnu svetovú špičku. TASR o tom informovala marketingová špecialistka kúpeľov Andrea Petrušová.
„Podľa renomovaného francúzskeho magazínu France Football patril v 80. rokoch Vojtech Christov medzi päť najlepších futbalových rozhodcov sveta,“ priblížila Petrušová s tým, že je aj jednou z najvýznamnejších osobností československého a slovenského futbalového rozhodcovstva.
Besedu povedie skúsený športový publicista a autor viac ako 20 knižných titulov o legendách československého a svetového športu Jozef Mazár. Návštevníci sa môžu tešiť na autentické spomienky zo svetových šampionátov, zákulisia vrcholového futbalu, stretnutí s najväčšími hviezdami svojej éry, ale aj na diskusiu o vývoji futbalu a rozhodcovstva doma i vo svete.
„Súčasťou podujatia bude aj priestor pre otázky publika, ktoré tak získa jedinečnú možnosť nahliadnuť do sveta vrcholového futbalu očami človeka, ktorý stál priamo na trávniku pri najvýznamnejších zápasoch svojej generácie,“ dodala Petrušová.
„Podľa renomovaného francúzskeho magazínu France Football patril v 80. rokoch Vojtech Christov medzi päť najlepších futbalových rozhodcov sveta,“ priblížila Petrušová s tým, že je aj jednou z najvýznamnejších osobností československého a slovenského futbalového rozhodcovstva.
Besedu povedie skúsený športový publicista a autor viac ako 20 knižných titulov o legendách československého a svetového športu Jozef Mazár. Návštevníci sa môžu tešiť na autentické spomienky zo svetových šampionátov, zákulisia vrcholového futbalu, stretnutí s najväčšími hviezdami svojej éry, ale aj na diskusiu o vývoji futbalu a rozhodcovstva doma i vo svete.
„Súčasťou podujatia bude aj priestor pre otázky publika, ktoré tak získa jedinečnú možnosť nahliadnuť do sveta vrcholového futbalu očami človeka, ktorý stál priamo na trávniku pri najvýznamnejších zápasoch svojej generácie,“ dodala Petrušová.