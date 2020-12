Do kupoly Kysuckej hvezdárne osadili nový ďalekohľad

Kysucké Nové Mesto 10. decembra (TASR) – Nový ďalekohľad osadili v stredu (9. 12.) do kupoly Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste, ktorá je odborným pracoviskom Krajskej hvezdárne v Žiline. Obstaranie montáže a hlavného ďalekohľadu s príslušenstvom v celkovej hodnote zhruba 45.000 eur financovali Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a Krajská hvezdáreň v Žiline sumou 1160 eur z vlastných zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Pôvodný ďalekohľad bol technicky zastaraný a znižoval kvalitu aj kvantitu pozorovaní, čo komplikovalo odbornú aj popularizačnú prácu hvezdárne. Preto sme sa rozhodli podporiť modernizáciu a verím, že nový ďalekohľad čoskoro ocenia aj návštevníci," uviedol riaditeľ odboru kultúry Úradu ŽSK Martin Hromada.



Pôvodná montáž a hlavný ďalekohľad pochádzali z 80. rokov minulého storočia a boli iba čiastočne modernizované pred 12 rokmi. "Všetky aktivity na ďalekohľade sa museli vykonávať fyzicky a manipulácia s ním bola pre odborné zamestnankyne prakticky nemožná," doplnila Remencová.



Nový ďalekohľad je priamo riadený počítačom, pričom ide o slovenský unikát. "Tento typ robotickej montáže sa na Slovensku dnes nenachádza. Zlepší sa ňou presnosť a kvalita odborných programov, zabezpečí komfort pre návštevníkov a v neposlednom rade sa zlepšia podmienky na prácu zamestnancov," priblížil riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline Ján Mäsiar.



Nový ďalekohľad bude slúžiť na výkon odborno-pozorovateľských a vedeckých programov a na populárno-vzdelávacie programy pre verejnosť. "Pevne veríme, že už na začiatku roka 2021 budeme môcť novú montáž spolu s ďalekohľadmi predstaviť verejnosti a sprostredkovať nádherné pohľady do hlbín vesmíru," dodal Mäsiar.



Hovorkyňa ŽSK pripomenula, že Krajská hvezdáreň v Žiline získala za svoju činnosť ocenenie Kultúrno-osvetové zariadenie roka za rok 2019 so špecializovaným zameraním. "Jedným z ďalších projektov modernizácie priestorov je aj Žilinský IQ park. Jeho cieľom je vytvoriť v areáli Pozorovateľne na Malom diele v Žiline atraktívny priestor na neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie a kultúry a priestor pre účastníkov poznatkového cestovného ruchu," dodala Remencová.