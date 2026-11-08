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Do kurzov korčuľovania v Humennom sa zapojí takmer 300 predškolákov
Kurzy sa konajú každý pracovný deň, jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Autor TASR
Humenné 8. novembra (TASR) - Do kurzov korčuľovania, ktoré organizuje mesto Humenné v spolupráci s hokejovým klubom HK Humenské Levy, sa v školskom roku 2026/2027 zapojí 292 detí z desiatich materských škôl (MŠ). Výcvik na zimnom štadióne sa začal v novembri a potrvá do marca budúceho roka. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.
Kurzy sa konajú každý pracovný deň, jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Výcvik vedú licencovaní tréneri hokejového klubu. Ako prví ho v termíne od 2. do 6. novembra absolvovali 23 predškoláci z MŠ Osloboditeľov. Ďalšia skupina 21 detí z tejto školy sa na ľade predstaví nasledujúci týždeň. Postupne sa zapoja aj ostatné MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Súčasťou výcviku je aj záverečný olympijský deň so symbolickým olympijským ohňom, odovzdávaním medailí a diplomov.
Mesto organizuje kurzy korčuľovania od roku 2014. „Výcvik samospráva organizuje nielen pre rozvoj pohybových zručností detí, ale aj na podporu ich zdravia a posilnenie imunitného systému,“ dodal Škuba.
Kurzy sa konajú každý pracovný deň, jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Výcvik vedú licencovaní tréneri hokejového klubu. Ako prví ho v termíne od 2. do 6. novembra absolvovali 23 predškoláci z MŠ Osloboditeľov. Ďalšia skupina 21 detí z tejto školy sa na ľade predstaví nasledujúci týždeň. Postupne sa zapoja aj ostatné MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Súčasťou výcviku je aj záverečný olympijský deň so symbolickým olympijským ohňom, odovzdávaním medailí a diplomov.
Mesto organizuje kurzy korčuľovania od roku 2014. „Výcvik samospráva organizuje nielen pre rozvoj pohybových zručností detí, ale aj na podporu ich zdravia a posilnenie imunitného systému,“ dodal Škuba.