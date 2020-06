Do lamačskej základnej školy nahlásilo návrat takmer 80 percent žiakov

Bratislava 1. júna (TASR) – Deti sa v pondelok vrátili do školy aj v bratislavskom Lamači. Od 7.30 h vstupovali na etapy a prostredníctvom dvoch samostatných vchodov do budovy Základnej školy (ZŠ) na Malokarpatskom námestí žiaci prvého až piateho ročníka.



"K prezenčnému vyučovaniu by sa malo vrátiť podľa prejaveného záujmu 79 percent žiakov," konkretizovala pred nástupom prvých detí riaditeľka ZŠ Alena Petáková. Pre TASR priznala, že zabezpečiť podmienky pre obnovenie vyučovania a splniť všetky bezpečnostné a hygienické predpisy nebolo jednoduché. "Najmä finančne to bolo náročné, veľa vecí sme nedostali, zo štátnych hmotných rezerv nám dodali vlastne len rúška, ostatné sme si museli zadovážiť sami," uviedla. Priznala, že medzi pedagógmi a zamestnancami školy sa mieša radosť s obavami, ako zvládnuť doteraz nepoznanú, náročnú situáciu. "V každom prípade, museli sme robiť organizačné opatrenia, akoby sme začínali školský rok, menil sa harmonogram vyučovania, skupiny, rozpisy, všetko sa robilo nanovo," dodala.



Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) sa do základných škôl na Slovensku po zmiernení opatrení súvisiacich s novým koronavírusom od 1. júna vracia v priemere 70 až 80 percent žiakov. Rozhodnutie obnoviť vyučovanie na prvom stupni základných škôl a v materských školách od 1. júna odobrili epidemiológovia v polovici mája. Návrat do škôl je sprevádzaný viacerými hygienickými a bezpečnostnými opatreniami, účasť je dobrovoľná, rodičia sa môžu rozhodnúť, že svoje dieťa nechajú doma. Školy a školské zariadenia boli z dôvodu pandémie nového koronavírusu na Slovensku zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou, to naďalej platí pre žiakov druhého stupňa a stredoškolákov.