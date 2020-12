Do lavíc súkromnej základnej školy EISB sa vrátilo už 85 % žiakov

Bratislava 7. decembra (TASR) – Do pilotného testovania škôl sa zapojila aj Súkromná základná škola English International School of Bratislava (EISB) v bratislavskom Ružinove. Do školských lavíc sa k pondelku vrátilo 85 percent žiakov školy. TASR o tom za súkromnú školu informovala Martina Gulogiová.



Testovanie žiakov a ich zákonných zástupcov zabezpečila škola vo vlastných priestoroch, pričom všetky výsledky testovania boli negatívne. Gulogiová pripomenula, že sa testovali nielen žiaci, ale aj jeden z ich zákonných zástupcov.



"Študenti z rodín, ktoré sa rozhodli nezúčastniť na testovaní, pokračujú v dištančnom vzdelávaní," dodala Gulogiová.



Od pondelka je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách (druhý stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. Školy, ktoré sa rozhodli nezapojiť do testovania, učia aj naďalej dištančnou formou.