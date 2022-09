Do lavíc ZŠ v Liptovskom Mikuláši zasadlo vyše 2500 žiakov

Liptovský Mikuláš 5. septembra (TASR) - Do lavíc mestských základných škôl (ZŠ) v Liptovskom Mikuláši zasadá v novom školskom roku viac ako 2500 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tento počet mierne zvýšil. Prvákov by však malo byť o 47 menej. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti šesť ZŠ. "Viaceré z nich chcú zmeniť sedavý spôsob života, ktorý sa medzi žiakmi rozšíril počas niekoľkomesačného vynúteného online vyučovania. Novinkou je otvorenie športovej triedy so zameraním na plávanie v ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách, v ZŠ s materskou školou na Demänovskej ulici otvára mesto športovú triedu so zameraním na hokej a plávanie," priblížila Čapčíková.



Dodala, že v ZŠ s materskou školou Okoličianska sú triedy pre futbalistov a gymnastky. V ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej sú zase hokejové triedy. Hovorkyňa zdôraznila, že v novom školskom roku radnica pripravuje aj projekty cielené na environmentálnu výchovu.



Mesto sa v tomto školskom roku bude zameriavať na projekty, ktoré by pomohli znížiť energetickú náročnosť školských budov. "Zároveň sa napriek zdražovaniu snažíme nezaťažiť rodinné rozpočty neprimeraným zvyšovaním poplatkov. Keďže štát prisľúbil školám refundovanie nákladov na zvýšené platby za energie, s uholnými prázdninami mesto zatiaľ nepočíta," uviedla hovorkyňa mesta.