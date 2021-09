Do lavíc ZŠ zasadlo v Michalovciach okolo 4200 žiakov

Michalovce 2. septembra (TASR) – Do lavíc ôsmich základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce zasadlo vo štvrtok približne 4200 žiakov, z toho okolo 460 prvákov. Ako tiež TASR informovala Marcela Andréová z odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu, na všetkých mestských ZŠ mesto v uplynulých mesiacoch zrealizovalo opravy, úpravy a rekonštrukcie.



"Na ZŠ T. J. Moussona bola realizovaná oprava elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel v triedach a na chodbách, na ZŠ J. A. Komenského 1 bol opravený chodník pri multifunkčnom ihrisku aj vstupná chodba do telocvične, na ZŠ Krymská 5 prešiel opravou chodník pri ekozáhrade," uviedla. Mestský podnik Služby mesta Michalovce tiež na ZŠ J. Švermu 6 opravil vstupný vestibul vrátane svietidiel a tiež chodby pri triedach prvého stupňa, vymenil PVC podlahy na chodbách a tiež svietidlá v triedach. Na ZŠ P. Horova sa opravila vonkajšia fasádna omietka na jednej z budov a tiež kanalizačný vpust do šachty, na ZŠ Okružná 17 sa realizovala oprava omietok stien a stropov vrátane maľby a náteru soklov v triedach a na chodbách. Na ZŠ Moskovská 1 upravili priestory v areáli elokovaného pracoviska ZŠ na Mlynskej ulici pre zriadenie predškolskej výchovy v novej Materskej škole Mlynská 1.



"V rámci investičných akcií bola postavená florbalová hala pri ZŠ T. J. Moussona a pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ Moskovská 1. Ukončené boli projekty viacerých odborných učební," doplnila Andréová.