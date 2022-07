Do Letnej kvapky krvi v UNLP sa zapojilo 80 ľudí, prišli aj hokejisti

Na snímke riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice Ľuboslav Beňa počas akcie Letná kvapka krvi UNLP Košice s hokejistami HC Košic v spolupráci s Národnou transfúznou službou Košice v UNLP Košice 22. júla 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 22. júla (TASR) - Spomedzi stovky záujemcov o zapojenie sa do Letnej kvapky krvi v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice napokon darovalo krv 80 ľudí, z toho boli ôsmi prvodarcovia. Akcie, ktorú zorganizovali UNLP a Národná transfúzna služba (NTS), sa v piatok dopoludnia zúčastnili aj košickí hokejisti. Viacerí však nemohli darovať krv pre cestovateľskú anamnézu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.pripomenul riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa, podľa ktorého je nevyhnutné do takýchto akcií zapájať aj verejnosť.Medzi piatkovými darcami bol aj hokejista HC Košice Radek Deyl, ktorý bol krv darovať po tretí raz.povedal.Zdravotníci z NTS vítajú každého, kto má možnosť darovať krv. Situáciu zdravotníkom, ale aj záujemcom o darovanie krvi už ďalší rok komplikuje ochorenie COVID-19 a najnovšie aj opičie kiahne. V lete je tiež problémom vycestovanie na dovolenky do zahraničia, z toho dôvodu nemohli krv darovať aj viacerí hokejisti.Ako vysvetlila lekárka NTS Košice Marta Lukáčová, na darovania krvi je potrebný odstup od dovolenky sedem až 28 dní - v závislosti od krajiny, ktorú darca navštívil.spresnila.Krv možno darovať kedykoľvek v NTS Košice na Triede SNP. Bližšie informácie, ako aj podmienky darovania, sú zverejnené na webovej stránke www.ntssr.sk.