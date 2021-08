Do letnej školy v Lučenci sa prihlásilo 22 budúcich zdravotníkov

Lučenec 11. augusta (TASR) – Do letnej školy na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Lučenci sa prihlásilo 22 študentov. Ako pre TASR uviedol riaditeľ školy Miroslav Sekula, budúci zdravotníci sa budú počas dvoch augustových týždňov venovať najmä precvičovaniu a upevňovaniu praktických zručností.



„Už roky riešime žiakov, ktorí mali najmä zo zdravotných dôvodov problém naplniť počas školského roka plánované počty hodín. Z dôvodu pandémie je týchto žiakov tento rok oveľa viac,“ povedal Sekula a ocenil, že do projektu letných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR sa tento rok mohli zapojiť aj stredné školy.



Viac ako dve desiatky žiakov prvého až tretieho ročníka bude v rámci letnej školy od 16. do 27. augusta rozdelených do troch skupín. Jedna skupina sa bude vzdelávať priamo v priestoroch nemocnice, zvyšné dve v odborných učebniach školy. Precvičovať si budú napríklad obväzovú techniku, aplikáciu injekcií či polohovanie pacienta.



„Dištančná forma vzdelávania nedáva možnosť získať isté zručnosti, ktoré si budú teraz žiaci nacvičovať. Venovať sa im bude celkom 14 pedagógov,“ doplnila koordinátorka letnej školy na SZŠ v Lučenci Alexandra Marko. Žiaci SZŠ v Lučenci sa pritom na rozdiel od študentov iných stredných škôl vzdelávali prezenčne už od 8. februára 2021. Počas praxe v nemocnici sa starali aj o pacientov s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň.



SZŠ v Lučenci navštevuje približne 200 žiakov, študovať môžu prostredníctvom denného i večerného štúdia v odboroch praktická sestra a sanitár. Záujem o štúdium na zdravotníckej škole sa podľa riaditeľa za posledné tri roky zvýšil o takmer 50 percent a trendu neuškodilo ani obdobie pandémie nového koronavírusu. „Obával som sa, či záujem pri dosahoch pandémie na zdravotníctvo neklesne. Oproti minulému roku sa ale zvýšil minimálne o 10 percent,“ prezradil Sekula.



Do projektu letných škôl MŠVVŠ SR sa tento rok zapojilo 419 základných a 34 stredných škôl, rezort naň už druhý rok po sebe vyčlenil 422.500 eur. Cieľom projektu je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré spôsobila pandémia, pripraviť ich na nachádzajúci školský rok a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity.