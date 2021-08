VIDEO: Do letnej školy v Novosade sa prihlásilo viac žiakov ako vlani

Novosad 10. augusta (TASR) – Letnú školu v Novosade v okrese Trebišov navštevuje viac detí ako vlani. Kým sa na nej minulý rok zúčastnilo 33 žiakov, tentoraz je ich okolo 50. Pre TASR to povedal riaditeľ tunajšej základnej školy s materskou školou Daniel Kenderka.Ide o žiakov od prvého do deviateho ročníka, väčšinu však tvoria žiaci prvého stupňa. Škola sa do projektu po minuloročnej premiére rozhodla zapojiť z dôvodu veľkého záujmu zo strany rodičov a detí.povedal.Oproti vlaňajšku sa tentoraz hravou zážitkovou formou viac zameriavajú na výchovno-vzdelávací proces.dodal Kenderka.Letná škola v Novosadoch sa začala v pondelok (9. 8.) a potrvá do piatka (13. 8.). Jej súčasťou sú aj rôzne voľnočasové aktivity. Naplánovaná je tiež exkurzia na Domašu.Do projektu letných škôl sa zapojilo 419 základných a 34 stredných škôl. Cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov spôsobené pandémiou, pripraviť ich na nachádzajúci školský rok a ponúknuť im zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR už druhý rok po sebe uvoľnilo na program letných škôl 422.500 eur. Základná škola s materskou školou Novosad získala sumu 4600 eur.