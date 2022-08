Do letnej školy v Trebaticiach sa zapísal každý tretí žiak

Trebatice 7. augusta (TASR) – Deti z trebatickej základnej školy aj počas tohtoročných prázdnin potvrdili, že programy ich letnej školy sú atraktívne a majú o ne záujem. Na dvojtýždňový turnus od začiatku augusta sa ich prihlásilo spolu 18. Je to viac ako tretina všetkých školákov od 1. do 4. ročníka, nakoľko v Trebaticiach pri Piešťanoch je neplno organizovaná škola a detí má spolu podľa riaditeľky Sylvie Molnárovej iba 48.uviedla Molnárová pre TASR. Každý z týždňov letnej školy má tematické zameranie. Prvý je venovaný čitateľskej gramotnosti, kde spolupracujú s Mestskou knižnicou Piešťany, a tak striedajú pobyt na škole a s návštevou zariadenia.vysvetlila riaditeľka.Škola sa do projektu letných škôl ministerstva školstva zapája podľa nej od začiatku, pred dvoma rokmi mali na návšteve aj rezortného ministra. V tomto roku je ich aktivita podporená sumou 2300 eur.Učiteľky sa snažia rôznymi zábavnými aktivitami oživiť učivo zo školského roka.ilustrovala. Program stanovili podľa aktuálnych možností.doplnila Molnárová. Na každom turnuse s deťmi pracujú tri pedagogičky, v prvom okrem riaditeľky aj Katarína Vydarená a Andrea Purchartová, ku ktorej sa druhý týždeň pridajú Renáta Susová a Dana Kováčiková.V programe každého dňa je aj súťaž. Na začiatku si napríklad cibrili chute pri rozoznávaní rôznych druhov džúsov a zmrzliny. Pripravili aj súťaže ako výroba Shrekovho nápoja, kde išlo o dobrú pamäť na recept, či vedomostný Milionár čitateľskej i finančnej gramotnosti. Na konci týždňa sa rozdávajú diplomy, ktorých získanie je pre deti motivujúce. Pritom je čas na maľovanie kameňov, zdobenie fliaš servítkovou technikou.zdôraznila Molnárová. Lákadlom podľa riaditeľky je environmentálna aktivita.doplnila.