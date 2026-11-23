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Do Literárnej Senice Ladislava Novomeského sa zapojilo 141 autorov
Súťažné texty v kategórii poézie hodnotili Eva Urbanová Šimková a Oľga Gluštíková, prózu posudzovali Daniel Domorák a Michaela Rosová.
Autor TASR
Senica 23. novembra (TASR) - Do jubilejného 40. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2026 sa zapojilo 141 autorov, ktorí prihlásili takmer 350 prác. Súťaž zameraná na podporu literárnych talentov v poézii a próze vyvrcholí slávnostným vyhodnotením a odovzdávaním cien v stredu (25. 11.) o 14.00 h v kultúrnom priestore DAV na Sadovej ulici. Informovala o tom Natália Semianová z oddelenia beletrie, tlače a periodík Záhorskej knižnice Senica.
„Za štyridsať rokov svojej existencie bola Literárna Senica Ladislava Novomeského svedkom rozličných tvorivých ciest. Tento rok sa na ne vydalo 141 autorov s takmer 350 prácami,“ uviedla riaditeľka knižnice Silvia Sameková.
Súťažné texty v kategórii poézie hodnotili Eva Urbanová Šimková a Oľga Gluštíková, prózu posudzovali Daniel Domorák a Michaela Rosová. Hodnotenie prebiehalo anonymne. Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za rok 2026 získala Dominika Flajžíková z Radošoviec. Cenu Slovenského literárneho centra udelili Vivien Kišovej zo Sasinkova.
Porotkyňa Eva Urbanová Šimková ocenila, že súťaž priniesla nielen prísľub talentu, ale aj povzbudenie hľadať vlastný literárny hlas a nebáť sa experimentovať. Zároveň podľa nej treba v tvorbe zachovať mieru a ponechať čitateľom priestor na vlastné interpretácie. Všetky ocenené práce sú zverejnené v Bulletine víťazných prác, ktorého grafickú podobu pripravil výtvarník Milan Mikula.
V stredu predpoludním sa v Záhorskej knižnici uskutočnia hodnotiace semináre, počas ktorých budú môcť ocenení autori diskutovať o svojej tvorbe s porotcami.
Súčasťou bude aj pripomenutie osobností spojených s históriou súťaže. „Podujatie pripomenie aj osobnosti, ktoré stáli pri Literárnej Senici Ladislava Novomeského a prispeli k jej dlhoročnej tradícii. Medzi nimi aj nedávno zosnulého autora Petra Jaroša, odborného garanta súťaže, a, samozrejme, Ladislava Novomeského, ktorého 50. výročie úmrtia si tento rok pripomíname,“ doplnila Sameková.
Vyhlasovateľmi súťaže sú Záhorská knižnica, Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica a Slovenské literárne centrum. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
„Za štyridsať rokov svojej existencie bola Literárna Senica Ladislava Novomeského svedkom rozličných tvorivých ciest. Tento rok sa na ne vydalo 141 autorov s takmer 350 prácami,“ uviedla riaditeľka knižnice Silvia Sameková.
Súťažné texty v kategórii poézie hodnotili Eva Urbanová Šimková a Oľga Gluštíková, prózu posudzovali Daniel Domorák a Michaela Rosová. Hodnotenie prebiehalo anonymne. Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za rok 2026 získala Dominika Flajžíková z Radošoviec. Cenu Slovenského literárneho centra udelili Vivien Kišovej zo Sasinkova.
Porotkyňa Eva Urbanová Šimková ocenila, že súťaž priniesla nielen prísľub talentu, ale aj povzbudenie hľadať vlastný literárny hlas a nebáť sa experimentovať. Zároveň podľa nej treba v tvorbe zachovať mieru a ponechať čitateľom priestor na vlastné interpretácie. Všetky ocenené práce sú zverejnené v Bulletine víťazných prác, ktorého grafickú podobu pripravil výtvarník Milan Mikula.
V stredu predpoludním sa v Záhorskej knižnici uskutočnia hodnotiace semináre, počas ktorých budú môcť ocenení autori diskutovať o svojej tvorbe s porotcami.
Súčasťou bude aj pripomenutie osobností spojených s históriou súťaže. „Podujatie pripomenie aj osobnosti, ktoré stáli pri Literárnej Senici Ladislava Novomeského a prispeli k jej dlhoročnej tradícii. Medzi nimi aj nedávno zosnulého autora Petra Jaroša, odborného garanta súťaže, a, samozrejme, Ladislava Novomeského, ktorého 50. výročie úmrtia si tento rok pripomíname,“ doplnila Sameková.
Vyhlasovateľmi súťaže sú Záhorská knižnica, Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica a Slovenské literárne centrum. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.