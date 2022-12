Do literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina sa zapojilo 106 autorov

Žilina 5. decembra (TASR) – Do 15. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina 2022 sa zapojilo 106 detských autorov zo Slovenska. Súťažné práce vyhodnotila v piatok (2. 12.) v Žiline trojčlenná porota, ktorá udelila spolu 12 ocenení. TASR o tom informovala Viktória Válková z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.



Doplnila, že vyhodnotenie súťaže spojili s rozborovým seminárom. "Najlepšie práce sú publikované v zborníku, ktorý je dostupný v Makovického dome v Žiline aj pre verejnosť," dodala.



V kategórii detí od ôsmich do desiatich rokov zvíťazil Rastislav Lacko zo Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Gaštanová v Žiline s rozprávkou Obyčajná baba. V kategórii detí od 11 do 13 rokov zvíťazila Ema Michelčíková zo ZŠ Kúpeľná Prešov s rozprávkou Za všetkým hľadaj... HODINY.



Súťaž sa uskutočnila s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.