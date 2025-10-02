< sekcia Regióny
Do literárnej súťaže Jurík očami mladých sa zapojilo 23 autorov
Účastníci súťaže mohli svoje poviedky písať na ľubovoľnú tému.
Autor TASR
Nové Zámky 2. októbra (TASR) - Do tretieho ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jurík očami mladých sa tento rok zapojilo 23 autorov. Tí súťažili v dvoch vekových kategóriách, od 15 do 18 a od 19 do 25 rokov. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 30. septembra v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
„Porota pri posudzovaní prihliadala na zameranie a kvalitu textu, autorský vklad a originalitu. Pred samotným slávnostným vyhodnotením sa konalo pracovné stretnutie porotcov s autormi príspevkov. Na ňom odovzdali porotcovia mladým začínajúcim autorom cenné rady do ich ďalšej tvorby,“ informovala novozámocká knižnica.
Účastníci súťaže mohli svoje poviedky písať na ľubovoľnú tému. „Vo vekovej kategórii 15 až 18 rokov sa víťazkou stala Barbora Brindžáková s poviedkou Ozveny predtým, na druhom mieste sa umiestnila Sofia Ivanová s poviedkou Realita života a tretie miesto obsadila Zuzana Čerešňová s poviedkou Spomienka, ktorú chcem. Vo vekovej kategórii 19 až 25 rokov obsadil tretie miesto Patrik Pavur s poviedkou Tieň. Prvé a druhé miesto v tejto kategórii porota neudelila. Mimoriadnu cenu získal Ctibor Karol Strmenský s poviedkou Višňový paradox. Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice,“ uviedla riaditeľka knižnice Helena Bohátová.
Ako doplnila, vďaka literárnej súťaži sa novozámocká knižnica stáva miestom, kde sa príbehy iba nezhromažďujú, ale aj tvoria. „Na moju radosť musím skonštatovať, že kvalita tohtoročných prác je vyššia ako tá vlaňajšia. Verím, že v nasledujúcich ročníkoch sa bude úroveň postupne posúvať nielen čo do kvality, ale aj do kvantity. Či to tak naozaj bude, nám ukáže budúci štvrtý ročník. Som však presvedčený, že áno,“ dodal predseda poroty Ľubo Olach.
„Porota pri posudzovaní prihliadala na zameranie a kvalitu textu, autorský vklad a originalitu. Pred samotným slávnostným vyhodnotením sa konalo pracovné stretnutie porotcov s autormi príspevkov. Na ňom odovzdali porotcovia mladým začínajúcim autorom cenné rady do ich ďalšej tvorby,“ informovala novozámocká knižnica.
Účastníci súťaže mohli svoje poviedky písať na ľubovoľnú tému. „Vo vekovej kategórii 15 až 18 rokov sa víťazkou stala Barbora Brindžáková s poviedkou Ozveny predtým, na druhom mieste sa umiestnila Sofia Ivanová s poviedkou Realita života a tretie miesto obsadila Zuzana Čerešňová s poviedkou Spomienka, ktorú chcem. Vo vekovej kategórii 19 až 25 rokov obsadil tretie miesto Patrik Pavur s poviedkou Tieň. Prvé a druhé miesto v tejto kategórii porota neudelila. Mimoriadnu cenu získal Ctibor Karol Strmenský s poviedkou Višňový paradox. Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice,“ uviedla riaditeľka knižnice Helena Bohátová.
Ako doplnila, vďaka literárnej súťaži sa novozámocká knižnica stáva miestom, kde sa príbehy iba nezhromažďujú, ale aj tvoria. „Na moju radosť musím skonštatovať, že kvalita tohtoročných prác je vyššia ako tá vlaňajšia. Verím, že v nasledujúcich ročníkoch sa bude úroveň postupne posúvať nielen čo do kvality, ale aj do kvantity. Či to tak naozaj bude, nám ukáže budúci štvrtý ročník. Som však presvedčený, že áno,“ dodal predseda poroty Ľubo Olach.