Do literárnej súťaže L. Novomeského už možno zasielať práce

Senica 18. júna (TASR) – Na Záhorí chystajú 34. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského. Mladí i dospelí autori majú do 15. septembra možnosť zaslať svoje doteraz nepublikované práce a uchádzať sa o ocenenie v jednej z kategórií. Vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže je Záhorská knižnica v Senici. TASR o tom informovala riaditeľka knižnice Silvia Sameková.



Záujem tvorcov o Literárnu Senicu neutícha, na predchádzajúcom 33. ročníku porota hodnotila 511 súťažných prác od 220 autorov. Novinkou je, že súťaž je anonymná, porota pri hodnotení nebude poznať autora súťažného príspevku. "Nádejní literáti sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky a spresnili sa aj požiadavky na formálnu úpravu súťažných príspevkov. Všetky informácie spolu s postupom prihlásenia a požadovanými dokumentmi sú uvedené na webe Záhorskej knižnice," informovala Sameková.



Ako doplnila, knižnica má záujem, aby súťaž spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, no napriek tomu zostala mladá a príťažlivá i pre nastupujúce generácie. "Ponúka príležitosť konfrontovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej poroty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literárni autori," uviedla riaditeľka knižnice.



Básnik, novinár, politik Ladislav Novomeský (1904 - 1976) žil s rodičmi pred druhou svetovou vojnou v Senici, zapojil sa do protifašistického odboja. Jeho bronzovú sochu v nadživotnej veľkosti v meste odhalili v roku 1984. Súťaž organizujú Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského, Literárne informačné centrum a Záhorská knižnica Senica.