Do súťaže Detská rozprávková Žilina sa zapojilo 186 detských autorov

Žilina 11. decembra (TASR) - Do 16. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina 2023 sa zapojilo 186 detských autorov zo Slovenska. Súťažné práce vyhodnotila v piatok (8. 12.) v Žiline trojčlenná porota, ktorá udelila spolu 11 ocenení. TASR o tom informovala Viktória Válková z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.



"Veľmi nás teší, že každoročne rok rastie počet súťažiacich a aj úroveň ich prác," podotkla.



V kategórii detí od ôsmich do desiatich rokov zvíťazil Marko Karaščák zo Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Oščadnici s rozprávkou Narodeniny. V kategórii detí od 11 do 13 rokov zvíťazila Lucia Masná (ZŠ s MŠ) Hôrky s rozprávkou Snehuliacke poslanie.



Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.