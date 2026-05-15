Do Logickej olympiády pre najmenších sa zapojilo viac ako 5000 detí
Súťaž organizujú Pedagogická fakulta PU v Prešove a občianske združenie Rozumieme nadaným.
Autor TASR
Prešov 15. mája (TASR) - Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. V poradí 11. ročník Logickej olympiády pre najmenších zaznamenal podľa hovorkyne Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Ingrid Timkovej mimoriadny záujem. Do projektu sa zaregistrovalo 283 materských škôl a celkovo 5381 detí.
Súťaž organizujú Pedagogická fakulta PU v Prešove a občianske združenie Rozumieme nadaným. Registrácia prebiehala od januára do konca apríla, pričom samotná realizácia súťaže v materských školách sa uskutoční počas mesiacov máj a jún.
Projekt je zameraný na podporu logického uvažovania, tvorivosti, argumentácie a schopnosti hľadať súvislosti už v ranom detskom veku. Organizátori zdôrazňujú, že cieľom olympiády nie je výkon či súperenie v tradičnom zmysle slova, ale predovšetkým radosť z objavovania a premýšľania.
Deti sa prostredníctvom logických úloh učia vyjadrovať svoje názory, obhajovať riešenia a rozvíjať schopnosť spolupracovať. Dôležitý je samotný proces premýšľania a komunikácie.
„Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať, možno i netradične, a svoj výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor a podporuje prácu v skupine,“ vysvetľuje Ľuboš Lukáč, jeden z odborných garantov súťaže a riaditeľ občianskeho združenia Rozumieme nadaným.
Materské školy môžu súťaž realizovať viacerými spôsobmi podľa veku a schopností detí. Niektoré deti pracujú samostatne, ak už dokážu čítať zadania, ďalšie riešia úlohy spoločne s pedagógmi po ich vysvetlení. Obľúbenou formou je podľa Timkovej aj kolektívne riešenie prostredníctvom interaktívnych tabúľ priamo v triedach. Súčasťou práce s úlohami je diskusia, argumentácia i spoločné hľadanie správnych riešení.
Úlohy sú pripravené tak, aby podporovali rozvoj základných intelektových schopností detí - od pamäti, pozornosti a matematických predstáv až po abstraktné myslenie, tvorenie pojmov či jemnú motoriku. Každé dieťa, ktoré sa do súťaže zapojí, získa po úspešnom absolvovaní diplom.
Pedagogická fakulta PU v Prešove sa dlhodobo venuje podpore nadaných detí a rozvoju ich potenciálu. Okrem Logickej olympiády pre najmenších organizuje aj celoslovenskú Logickú olympiádu intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov či odborný seminár Rozumieme nadaným určený pedagógom a rodičom.
