Do Logickej olympiády sa zaregistrovalo takmer 2700 účastníkov

Prešov 5. februára (TASR) - Do Logickej olympiády intelektovo nadaných detí sa v tomto roku prihlásilo 2673 žiakov základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií, čo je o 200 viac ako vlani. Finále 12. ročníka sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Logická olympiáda preverí logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťaží sa už tradične v dvoch kategóriách. Prvú tvoria žiaci prvého až štvrtého ročníka, tá druhá pozostáva zo žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ," uviedla Polačková.



"Z celkového počtu zaregistrovaných žiakov zastupuje tento rok prvý stupeň základnej školy 1221 súťažiacich, z druhého stupňa a osemročných gymnázií, teda nadaných žiakov do 15 rokov, je 1452 prihlásených," priblížil Ľuboš Lukáč, externý spolupracovník na PF PU, špeciálny pedagóg a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.



V prvej fáze súťaže prebehnú školské kolá zaregistrovaných škôl, ktoré sa uskutočnia v marci. Do finálového kola, ktoré sa uskutoční v máji na univerzitnej pôde v Prešove, postúpia podľa pravidiel súťaže víťazi školských kôl.



Finalisti Logickej olympiády sa okrem 'pretekov' v myslení budú môcť zúčastniť workshopu, ktorý je jednou z klasických sprievodných akcií súťaže.



"V predvečer finále čaká účastníkov výprava k vodnej nádrži Sigord v blízkych Slanských vrchoch. Jej názov je Večer talentov. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov v lesoch obohatí kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy a rébusy. Rodičia a učitelia môžu využiť príležitosť konzultovať problematiku a získať informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov," povedal Lukáč.



Ako pokračoval, na Sigorde sa dozvedia informácie o ďalších prebiehajúcich projektoch a aktivitách iniciatívy Rozumieme nadaným. Ambíciou odborného seminára Rozumieme nadaným, ktorý prebieha rovnako v priestoroch PU, je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU, ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú.



Spoluorganizátormi veľkého finále budú tento rok PF PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a Regionálny úrad školskej správy v Prešove. Súťaž patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.