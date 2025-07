Do Malej Lehoty zavítajú v sobotu legendárne traktory

Malá Lehota 11. júla (TASR) - Po ročnej prestávke sa do obce Malá Lehota v okrese Žarnovica opäť vrátia legendárne traktory Zetor. V sobotu 12. júla sa tam uskutoční v poradí 8. ročník podujatia Zetor 25 Cup.



„Máme prihlásených 30 traktorov z celého Slovenska a jeden traktor z Česka,“ priblížil starosta Dušan Pacalaj s tým, že preteky sa uskutočnia na Pavlovej lúke so začiatkom registrácie o 8.00 h. Súťažiť sa bude v šiestich disciplínach, ako originalita, preteky zručnosti, silové preteky, šprint horného neutrálu, šprint zo spodného neutrálu a traktor diváka. Vyhodnotenie je plánované o 17.00 h.



„Každý rok mávame okolo 3500 divákov a teraz vzhľadom na to, že vlani podujatie nebolo, očakávame divákov viac,“ poznamenal starosta. Dodal, že podujatie nie je len o traktoroch, počas dňa bude v obci bohatý sprievodný program pre celé rodiny. Návštevníci sa môžu tešiť aj na výstavu poľnohospodárskej techniky a historických vozidiel či prezentáciu Speedway club Žarnovica.



Na vysoký počet návštevníkov sú organizátori pripravení a nachystané je aj záchytné parkovisko neďaleko pretekárskej dráhy. Parkovanie bude počas podujatia koordinované zodpovednými pracovníkmi.