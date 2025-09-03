< sekcia Regióny
Do martinských mestských základných škôl nastúpilo 449 prvákov
Počas letných prázdnin martinské školy využili čas na opravy a rekonštrukciu priestorov.
Autor TASR
Martin 3. septembra (TASR) - V školskom roku 2025/2026 sa bude v martinských mestských základných školách (ZŠ) vzdelávať viac ako 3800 žiakov, ďalších 1500 žiakov bude navštevovať neštátne školy. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, brány martinských mestských ZŠ v prvý deň školského roka prekročilo spolu 449 prvákov.
Doplnila, že počas letných prázdnin martinské školy využili čas na opravy a rekonštrukciu priestorov. „Medzi najväčšie rekonštrukcie patrí modernizácia na ZŠ s materskou školou (MŠ) J. V. Dolinského, kde sa deti môžu tešiť na nové šatne, umyvárne a priestory pri telocvičniach. Investícia dosiahla takmer 100.000 eur a výrazne zvýši komfort žiakov aj učiteľov,“ uviedla Jenigár.
Ďalšiu rozsiahlu rekonštrukciu realizovala ZŠ s MŠ Hurbanova, kde sa počas leta podarilo kompletne vymeniť podlahové krytiny na schodiskách a chodbách. „Okrem týchto dvoch veľkých rekonštrukcií sa v každej škole podarilo urobiť menšie úpravy a zlepšenia, či už išlo o maľovanie, opravu tried alebo zveľadenie školských dvorov,“ poznamenala martinská hovorkyňa.
