Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Regióny

Do martinských mestských základných škôl nastúpilo 449 prvákov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Počas letných prázdnin martinské školy využili čas na opravy a rekonštrukciu priestorov.

Autor TASR
Martin 3. septembra (TASR) - V školskom roku 2025/2026 sa bude v martinských mestských základných školách (ZŠ) vzdelávať viac ako 3800 žiakov, ďalších 1500 žiakov bude navštevovať neštátne školy. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, brány martinských mestských ZŠ v prvý deň školského roka prekročilo spolu 449 prvákov.

Doplnila, že počas letných prázdnin martinské školy využili čas na opravy a rekonštrukciu priestorov. „Medzi najväčšie rekonštrukcie patrí modernizácia na ZŠ s materskou školou (MŠ) J. V. Dolinského, kde sa deti môžu tešiť na nové šatne, umyvárne a priestory pri telocvičniach. Investícia dosiahla takmer 100.000 eur a výrazne zvýši komfort žiakov aj učiteľov,“ uviedla Jenigár.

Ďalšiu rozsiahlu rekonštrukciu realizovala ZŠ s MŠ Hurbanova, kde sa počas leta podarilo kompletne vymeniť podlahové krytiny na schodiskách a chodbách. „Okrem týchto dvoch veľkých rekonštrukcií sa v každej škole podarilo urobiť menšie úpravy a zlepšenia, či už išlo o maľovanie, opravu tried alebo zveľadenie školských dvorov,“ poznamenala martinská hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému