Do materskej školy UNIZY možno deti prihlásiť do 22. mája

Žilina 18. mája (TASR) - Do novej materskej školy Žilinskej univerzity (UNIZA) v Žiline je možné prihlásiť deti od štyroch do šiestich rokov do 22. mája. Informovala o tom Adriana Valentovičová z oddelenia medzinárodných vzťahov a marketingu UNIZA.



Materskú školu vybudovali s podporou rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR a je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Základom jej vzdelávacej činnosti je vzdelávací koncept STEAM a bádateľsky orientované aktivity.



"Naša materská škola je zameraná na prírodné vedy, techniku i pohyb. Poskytujeme kvalitné a trochu netradičné predškolské vzdelávanie nielen pre deti zamestnancov a študentov, ale i verejnosť. Deti budú mať možnosť navštevovať odborné i popularizačné pracoviská univerzity, získavať tak kladný vzťah k vede i technike a učiť sa objavovaním," povedala kvestorka Žilinskej univerzity v Žiline Jana Gjašiková.