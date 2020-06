Do materských a na prvý stupeň ZŠ vo Zvolene nastúpilo vyše 2000 detí

Zvolen 1. júna (TASR) - Približne 88 percent zo všetkých detí, ktoré navštevujú mestské materské školy vo Zvolene, priviedli 1. júna rodičia opäť do tried. Na prvom stupni základných škôl je prítomných takmer 80 percent žiakov.



"Aj keď bola príprava sťažená množstvom obmedzujúcich opatrení, otvárame všetkých 11 materských a šesť základných škôl," povedal TASR hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška.



Podľa údajov z konca uplynulého týždňa má teda do materských škôl v meste nastúpiť 760 detí a do základných škôl 1328 žiakov. "Samozrejme, všetko pri rešpektovaní pravidiel a usmernení vydaných zo strany štátu. Školy tak musia mať napríklad vyhlásenia rodičov o zdravotnom stave dieťaťa a žiakom musia pracovníci škôl pri vstupe merať teplotu," priblížil. "V tejto situácii tiež uprednostňujeme vyučovací proces mimo samotných školských budov," dodal.