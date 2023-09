Do medzinárodnej prehliadky Ekoplagát postúpilo vyše 240 plagátov

Žilina 22. septembra (TASR) - Do 16. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát postúpilo 246 plagátov od 145 autorov z 25 krajín. Víťazov predstaví porota na otvorení výstavy Ekoplagát ´23 vo štvrtok (28. 9.) v Považskej galérii umenia (PGU) v Žiline. TASR o tom informovala galerijná pedagogička PGU Veronika Kubišová.



Doplnila, že v deň vernisáže sa verejnosť dozvie, komu medzinárodná porota udelila Grand Prix, prvé tri ceny a čestné uznania. "Výstava bude otvorená do 11. novembra 2023 od utorka do soboty od 10.00 h do 12.00 h a od 12.30 h do 18.00 h," uviedla Kubišová.



Popri hlavnej súťažnej prehliadke sa uskutočnia aj sprievodné akcie. Výstava nositeľa Grad Prix Ekoplagát ´20 Drewinski Lex (Nemecko – Poľsko) a hlasovanie návštevníkov o najlepší plagát v priestoroch PGU Plagát verejnosti a zároveň online hlasovanie na www.ekoplagat.sk.



Ďalšou akciou bude 17. októbra prednáška kurátorky Dany Doricovej v priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline Víťazi medzinárodného trienále Ekoplagát 1978 až 2023. Moderovaná pódiová diskusia "45 rokov Ekoplagátu v Malej Fatre" za účasti riaditeľky Národného parku Malá Fatra Gabriely Kalašovej, kurátorky výstavy Dany Doricovej a grafického dizajnéra Petra Pisára sa uskutoční 8. novembra v priestoroch Nadácie Polis v Žiline. Ekoplagátik - súťažnú prehliadku detských výtvarných prác nainštalujú v priestoroch v Obecnej knižnici vo Varíne v novembri 2023.



Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát sa koná od roku 1978. Záštitu nad podujatím Ekoplagát ´23 prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister životného prostredia SR Milan Chrenko.