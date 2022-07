Do mesta Spišská Nová Ves po roku opäť zavítali živé sochy

Spišská Nová Ves 29. júla (TASR) - Do Spišskej Novej Vsi opäť zavítal festival Živé sochy. Radovan Michalov, zakladateľ podujatia, ktoré sa tento rok koná už po šiesty raz, pre TASR uviedol, že v piatok a v sobotu 30. júla sa návštevníkom predstaví približne 100 účinkujúcich.



"Je to medzinárodný festival jediný svojho druhu na Slovensku, privítame hostí z Nemecka, Brazílie, Poľska a Anglicka. Podujatie je o živých sochách, dohromady ich bude 30, headlinerom bude Marián Labuda mladší, ktorý bude stvárňovať sám seba," priblížil Michalov. Návštevníci okrem neho uvidia vďaka špeciálnemu prestrojeniu aj viacero známych osobností vrátane Coco Chanel i Alberta Einsteina či slovenských športovcov Petru Vlhovú a Petra Sagana. Súčasťou je aj postava Milana Rastislava Štefánika, ktorého mama žila v Spišskej Novej Vsi.



Program sa odohráva v centre mesta Spišská Nová Ves, na najväčšom šošovkovitom námestí v Európe. "Máme veľké javisko pred divadlom, kde bude bohatý program zameraný pre rodiny s deťmi, tešiť sa môžu na bábkové divadlo, ale aj viaceré hudobné vystúpenia," doplnil Michalov. Upozornil, že v prípade nepriaznivého počasia sa časť festivalu so živými sochami presunie do mestskej radnice, pripravený je i veľký stan. K dispozícii sú tiež gastrozóna a priestor pre deti, v ktorom sa nachádza aj vyhliadkové koleso.



Podujatie sa koná s podporou mesta Spišská Nová Ves a Košického samosprávneho kraja.