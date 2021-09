Do mestských MŠ a ZŠ v Prešove nastúpilo viac ako 9600 žiakov

Prešov 3. septembra (TASR) - Do prešovských mestských škôl nastúpilo vo štvrtok (2. 9.) spolu 2628 škôlkarov a 7025 žiakov základných škôl. V materských školách je v prevádzke 120 tried, v základných školách je v prevádzke na prvom stupni 165 tried a na druhom stupni 174 tried. V rámci školského klubu detí je v prevádzke 102 oddelení. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Vo všetkých školách sa podľa jeho slov vyučuje prezenčnou formou za dodržania prísnych epidemiologických podmienok a opatrení.



"Školský rok 2021/2022 sa začal na 11 základných školách, 18 materských školách, jednej základnej škole s materskou školou, troch základných umeleckých školách a ABC centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Výnimkou je len novozrekonštruovaná MŠ Bratislavská, kde je plánované otvorenie školského roka v polovici mesiaca september po zrealizovaní dokončovacích prác. Novinkou v rámci mestských škôl je prvá prešovská ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, ktorá vznikla zlúčením bývalej ZŠ a MŠ Matice slovenskej," uviedol Tomek.



Primátorka Prešova Andrea Turčanová otvorila nový školský rok na ZŠ Šrobárova, kde počas letných mesiacov rekonštruovali kuchyňu v školskej jedálni.



"Práca kuchárok je veľmi náročná a mnohokrát býva aj nedocenená. Som preto rada, že v školskej kuchyni sa podarilo upraviť celkovú organizáciu prípravy stravy. Vznikol stredový ostrovček s varnými kotlami, konvektomatmi a novým kombinovaným sporákom s teplovzdušnou rúrou. To všetko výrazne uľahčí pracovníčkam pohyb v kuchyni a verím, že vo vynovených priestoroch sa budú cítiť príjemne," povedala Turčanová.



Rekonštrukcia kuchyne v školskej jedálni si vyžiadala náklady v objeme 95.000 eur.



Na každej škole sú podľa Tomeka zavedené prísne epidemiologické podmienky a opatrenia v zmysle manuálu rezortu školstva - Školský semafor v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.



"Zo strany rodičov evidujeme záujem najmä o dobrovoľné samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí. V prípade pozitívneho výsledku musí žiak zostať v domácom prostredí, pričom jeho zákonný zástupca kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Rodič zároveň oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového testu," dodal Tomek.