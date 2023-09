Do mestských škôl v Prešove nastúpilo viac ako 7500 žiakov

Prešov 4. septembra (TASR) - Viac ako 7500 školákov zasadlo v pondelok do školských lavíc v 345 triedach základných škôl (ZŠ) v Prešove. Z nich približne 850 je prvákov. Materské školy (MŠ) privítali viac ako 2500 detí. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Mesto má vo svojej pôsobnosti celkovo 12 ZŠ a 20 MŠ, tri základné umelecké školy a ABC - Centrum voľného času.



"Kalendáre prešovských škôl sú už teraz plné plánovaných súťaží, aktivít, olympiád, podujatí a udalostí, v ktorých sa naši školáci dlhodobo pýšia prvenstvami v celoslovenskom aj medzinárodnom meradle," povedala Šitárová.



V novom školskom roku bude podľa jej slov dôležitý najmä apríl, počas ktorého preverí takzvaný monitor - Testovanie 9 vedomosti viac ako 700 deviatakov.



Do nového školského roka vstupuje MŠ Bajkalská s novým názvom Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov.



"Mesto Prešov sa v spolupráci so školami uchádza o finančné zdroje, ktoré sa v prípade ich schválenia budú týkať rekonštrukčných prác na piatich materských a piatich ZŠ," uviedla Šitárová.



Pred ukončením je podľa jej slov rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove, na ktorú získalo mesto financie z Fondu na podporu športu v hodnote vyše 250.000 eur.