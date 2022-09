Do mestských základných škôl nastúpilo v Prešove takmer 7500 žiakov

Prešov 5. septembra (TASR) - Do základných škôl v pôsobnosti mesta Prešov nastúpilo v pondelok takmer 7500 žiakov, z toho viac ako 950 je prvákov. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, vo všetkých školách sa bude vyučovať prezenčnou formou.



Školský rok 2022/2023 sa začal v 11 základných školách, 19 materských školách, jednej základnej škole s materskou školou, troch základných umeleckých školách a ABC centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



"Do materských a základných škôl nastúpilo k dnešnému dňu spolu 2148 škôlkarov, z toho 737 predškolákov, a 7485 žiakov, z toho 952 prvákov. Školský klub detí bude v aktuálnom školskom roku navštevovať 2857 žiakov," uviedol Tomek.



Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová otvorila nový školský rok v Materskej škole (MŠ) na Jurkovičovej ulici, ktorú bude navštevovať 234 detí, a v Základnej škole na Májovom námestí, do ktorej nastúpilo 901 žiakov.



"Všetkým škôlkarom a školákom prajem, aby sa im v novom školskom roku darilo a aby im učenie sa nových vecí robilo radosť. Najdôležitejšie je, aby sa deti v našich školách cítili dobre, pretože potom budú spokojní aj ich rodičia a celý školský personál," uviedla Turčanová.



Najvyšší počet žiakov má v tomto školskom roku ZŠ na Ulici Československej armády, ktorú bude navštevovať 1012 žiakov. Spomedzi prešovských materských škôl nastúpilo najviac detí do MŠ na Jurkovičovej ulici, ktorú bude navštevovať 234 detí.



Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude navštevovať 99 žiakov so statusom odídenec, v prípade materských škôl pôjde o 23 detí.



Presné počty žiakov základných škôl a detí v materských školách budú podľa Tomeka známe po 15. septembri.