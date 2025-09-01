< sekcia Regióny
Do mestských základných škôl v Nitre nastúpilo 7250 žiakov
Autor TASR
Nitra 1. septembra (TASR) - V Nitre sa začal školský rok vo všetkých 14 základných školách (ZŠ), ktorých zriaďovateľom je mesto. Ako informovala radnica, v školskom roku 2025/2026 si do lavíc sadlo 7250 žiakov, z ktorých bolo 828 prvákov.
Podľa mestského úradu sa podarilo zrealizovať viaceré rekonštrukcie a modernizácie školských priestorov, viaceré z nich budú prebiehať aj v nasledujúcich mesiacoch. Rozsiahla prestavba čaká kuchyňu a jedáleň v ZŠ Nábrežie mládeže. Zmodernizovaná bude aj 34-ročná kuchyňa na ZŠ Beethovenova. „Investície vo výške 330.000 eur sa týkajú aj štvorice škôl ZŠ Fatranská, ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ kráľa Svätopluka a ZŠ Topoľová,“ pripomenul magistrát.
Obnovy budov a priestorov prebehli podľa mestského úradu prakticky na každej škole. „Týkali sa opráv striech, sociálnych zariadení, spŕch, športovísk, šatní i rozvodov. Rekonštruovali sa tiež chodníky, podlahy v telocvičniach, obklady i vnútorné nátery. Opravovalo sa aj parkovisko i sklad učebníc,“ pripomenula radnica.
