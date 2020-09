Do Milochova sa vráti stratené takmer 100-ročné hasičské vozidlo

Považská Bystrica 30. septembra (TASR) – Takmer 100-ročné historické hasičské vozidlo sa vráti do považskobystrickej mestskej časti Milochov. Na Chevrolet Utility Express Truck z roku 1924 upozornil poslanca mestského zastupiteľstva za Milochov Jána Kunovského majiteľ auta, ktorý ho chcel predať do Košíc.



„Minulý týždeň som mal zaujímavý telefonát. Dotyčný sa ma pýtal, či existuje ešte nejaký iný Milochov. Po nejakých kontrolných otázkach sme sa dostali k tomu, že v stodole našli hasičské auto, na ktorom je napísané Hasičský sbor Milochov. Samozrejme, že som hneď vedel, o čo ide. Požiadal som o zaslanie fotografií a myslím si, že sa našlo staré historické auto hasičov z Milochova,“ uviedol Kunovský.



Milochov bol v minulosti samostatnou obcou, v roku 1979 bol pričlenený k mestu Považská Bystrica a stal sa jeho mestskou časťou. História hasičstva tam siaha do roku 1927. S ním bolo úzko späté aj vozidlo Chevrolet Utility Express Truck, ktoré bolo špeciálnym hasičským vozidlom. Vyrobené bolo pravdepodobne v roku 1924 a Milochovcom neraz pomohlo pri rôznych situáciách. Na dlhé obdobie však zmizlo a teraz sa vďaka priaznivej zhode náhod vráti naspäť domov.



„Majiteľ mi povedal, že vozidlo chce predať za 15.000 eur do Košíc. Požiadal som ho, či by nemohol počkať s predajom, že sa pokúsim osloviť obyvateľov Milochova. Zverejnil som túto informáciu na sociálnych sieťach, pýtal som sa ľudí, či sa naň pamätajú, a snažil sa začať zháňať financie. Po zverejnení informácie sa spustila na sociálnych sieťach neskutočná komunikácia. Spomínali sa finančné zbierky, oslovenie podnikateľov, dokonca jeden z obyvateľov ponúkol 500 eur,“ doplnil Kunovský.



Ako dodal, primátor mesta sľúbil finančnú pomoc, vozidlo si už osobne pozreli a na svete je aj kúpna zmluva. „Mesto bude v tomto zámere určite nápomocné. Takmer 100-ročné hasičské vozidlo, ktoré kedysi pomáhalo obyvateľom Milochova, nenecháme predsa odviezť do Košíc. Je to historický artefakt a jeho miesto je v Milochove,“ zdôraznil považskobystrický primátor Karol Janas.



Podľa Kunovského je historické vozidlo v zlom technickom stave, chýba karburátor, zapaľovanie je nefunkčné, nemá pridelené evidenčné číslo vozidla ani technický preukaz. „Uvedomujeme si, že dostať ho do pojazdného stavu nebude ľahké, no už teraz vidím v mnohých ľuďoch zapálenie a snahu oživiť tento voz, ktorý je spojený s históriou Milochova. Spoločnými silami sa nám to určite podarí,“ uzavrel poslanec.