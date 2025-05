Do množstvového zberu v Žiline sa zapojilo 80 percent domácností

Žilina 7. mája (TASR) - Možnosť zapojiť sa do systému množstvového zberu pre rok 2025 využilo v Žiline 80 percent domácností z rodinných domov. Viac ako 90-percentnú mieru zapojenia domácností zaznamenali v mestských častiach Trnové a Považský Chlmec. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Doplnila, že zavedenie systému prinieslo aj merateľné zlepšenia. „V januári sa vyzbieralo o 247 ton menej zmesového komunálneho odpadu ako v rovnakom období minulého roka, vo februári mesto zaznamenalo pokles až o 301 ton. Naopak, triedenie kuchynského bioodpadu stúplo o desiatky ton, rovnako aj zber plastov, skla a kovov,“ priblížila Ondrášová.



Tieto výsledky podľa žilinského primátora Petra Fiabáne dokazujú, že adresný zber motivuje domácnosti k zodpovednejšiemu prístupu k triedeniu odpadu. „Potvrdzuje sa, že keď ľuďom dáme nástroje aj motiváciu, vedia robiť zmeny, ktoré majú reálny vplyv na naše životné prostredie. Mnohí z nich začali dôslednejšie triediť, čím sa znížil objem odpadu končiaceho na skládkach. Triedený zber naopak stúpol v priemere o 25 percent,“ uviedol Fiabáne.



Od 1. júla bude otvorená možnosť registrácie pre nové domácnosti v zástavbe rodinných domov, ktoré ešte nie sú zapojené do systému. Mesto zároveň pripravuje možnosť zapojiť sa do systému aj pre obyvateľov menších bytových domov, a to v prípade, že sa na zapojení dohodne celý vchod.